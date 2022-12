Sestri Levante, il 2023 parte dal big match con la Sanremese

Il campionato di Serie D, girone A, ripartirà l'8 gennaio con la sfida pià attesa. Alle 14,30 la capolista Sestri Levante sfiderà la Sanremese seconda della classe nella prima giornata di ritorno. I corsari hanno 49 punti e sono a più 14 sulla prossima avversaria che però ha due gare in meno e non gioca dall'11 dicembre.

L'occasione è ghiotta per i rissoblu che possono quasi chiudere i conti nella corsa alla promozione in Serie C, ma per farlo dovranno rialzarsi subito dopo la sconfitta 3-0 sul Borgosesia che ha messo finoealla striscia di tredici vittorie consecutive. In stagione il Sestri ha perso solo due gare, l'ultima, come detto, e la prima di campionato proprio con la Sanremese in casa.

Sestri Levante, imbattibilità finita contro il Borgosesia

Da quel giorno però sembra passato un secolo, la squadra di Sanremo infatti è partita per essere la corazzata destinata alla promozione e invece ha pareggiato troppo (5 volte in 17 gare) perdendo così contatto dalla perfetta formaizone di Barilari. Ora ha solo una possibiità battere la capolista e vincere anche i due recuperi per salire a meno cinque e provare a riaprire il campionato.