Sestri Levante, trasferta a Sanremo per alimentare il sogno playoff

La salvezza è ormai in tasca, l'obiettivo stagionale è quindi raggiunto con ampio anticipo, ma visto che l'appetito vien mangiando, nelle ultime tre gare il Sestri Levante potrebbe provare a compiere un'autentica impesa. I rossoblu infatti sono a quota 50 punti, ottavi, con cinque lunghezze da recuperare sul quinto posto occupato dal Derthona e ultimo valido per i playoff. Come detto è un sogno, niente di più, ma provarci non costa nulla.

La prossima tappa dei corsari sarà a Sanremo contro una Sanremse che dopo la sconfitta con il Ligorna è a otto punti dalla capolista Novara e quindi può già iniziare a pensare ai playoff, impossibile infatti andare a riprendere il primo posto.

Il Sestri Levante invece arriva al match in splendida forma, nell'ultima ha pareggiato con il Derthona e prima aveva vinto con Ticino e Ligorna, partite che avevano sancito la salvezza.

La gara tra Sanremese e Sestri Levante, valida per la diciassettesima giornata di ritorno, in programma domenica 1° maggio alle ore 15 allo stadio Comunale, sarà diretta dal signor Alfredo Iannello di Messina. I collaboratori di linea saranno Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Pietro Bennici di Agrigento.