Sestri Levante sfortunato, la Sanremese vince il big match

Seconda sconfitta di fila per il Sestri Levante che esce battuto dal campo della Sanremese nel big match della ventesima giornata del girone A di Serie D. I corsari restano primi a 49 punti ma ora la seconda della classe prova a credere nella rimonta essendo staccata di undici punti ma con due gare ancora da recuperare.

La cronaca di Sanremese-Sestri Levante 1-0

La sfida è equilibrata e non potrebbe essere altrimenti, si sfidano infatti una squadra che ha vinto tredici partite di fila prima del ko con il Borgosesia e una formazione che fin dall'estate è stata costruita per conquistare la promozione in C. L'inizio di gara è sfortunato per la Sanremese che perde Mesina e Scalzi per infortunio nel giro dei primi quindici minuti. I padroni di casa però possono sorridere al 32' quando Gagliardi segna la rete del vantaggio con una staffilata che non lascia scampo ad Anacoura.

La rete mette sulla strada di Sanremo il big match, ma il Sestri Levante non ci sta e carica a testa bassa per almeno pareggiare la supersfida. Nella ripresa arrivano anche le occasioni da gol per i corsari che però si devono arrendere alla sfortuna. Tra il 60' e il 66' infatti sono i pali della porta dei padroni di casa a respingere le conslusioni di Cominetti, Troiano e Parlanti. Prima della fine arrivano anche due espulsioni, la prima per l'allenatore della Sanremese Giannini, la seconda per Basso per doppia ammonizione, e un'altra occasione per il Sestri con capitan Pane che non inquadra la porta. Finisce così 1-0, la corsa al primo posto forse si riapre.

Il tabellino di Sanremese-Sestri Levante 1-0

Rete: 32’ Gagliardi

Sanremese: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione, Gagliardi, Aperi, Giacchino (66’ Bechini), Basso, Mesina (9’ Del Barba) (85’ Riviera), Nouri, Scalzi (4’ Rizzo). A disposizione: Bohli, Valagussa, Owusu, Maugeri, Secondo. Allenatore Gabriele Giannini

Sestri Levante: Anacoura, Casagrande, Furno (78’ Rosset), Pane, Oliana, Troiano, Cominetti, Currò (46’ Forte) Marquez, Cirrincione (46’ Daniello), Parlanti. A disposizione: Pucci, Nenci, Masini, Occhipinti, Rovido, Marzi. Allenatore Enrico Barilari

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

Ammoniti: Giacchino, Aperi, Basso, Giannini, Currò, Gagliardi, Parlanti

Espulsi: Giannini, Basso