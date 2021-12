Sanremese-Ligorna 2-0, Gagliardi stende i genovesi

Il terzo derby ligure di fila non porta fortuna al Ligorna che perde in casa della Sanremese ora terza in classifica. I biancoblu perdono 2-0 dopo aver subito il ko anche nel turno infrasettimanale con il Vado 1-0. Ora i ragazzi di Monteforte sono dodicesimi con 18 punti a più tre sulla zonaplayout.

La cronaca di Sanremese-Ligorna 2-0

Inzia bene il Ligorna di fronte ad una delle compagini più in forma del campionato, al 1’ è Donaggio a spaventare i padroni di casa con un tiro da fuori. La Sanremese però cresce, prima trova il solito Atzori attento, ma al 33’ passa in vantaggio: Gagliardi ben imbeccato da un compagno non si lascia pregare e con un bel tiro insacca. Tre minuti dopo ospiti vicinissimi al pari con Bacigalupo fermato dalla parata in due tempi di Malaguti.

La sfida si chiude praticamente dopo sette minuti della ripresa, Gagliardi si inventa una giocata magnifica in cui si mangia tutto il campo e poi batte Atzori. E’il 2-0 che trasmortisce i genovesi che non riescono più a rispondere agli avversari.

Il tabellino di Sanremese-Ligorna 2-0

SANREMESE: Malaguti, Acquistapace, Bregliano, Mikhaylovskiy, Giacchino (92’ Urgnani), Ferrari (71’ Anastasia), Gagliardi (80’ Orefice), Vita, Gemignani, Valagussa (92’ Gatelli), Nouri (83’ Buccino). A disposizione: Bohli, Piu, Bastita, Larotonda. Allenatore Matteo Andreoletti

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Placido (60’ Garbarino L.), Scannapieco, Bacigalupo, Gomes, Brusacà (88’ Salvini), Donaggio, Garbarino A., Casanova (70’ Lipani), Silvestri. A disposizione: Prisco, Puddu, Botta, Tedesco, Ogliari, Pregliasco. Allenatore Luca Monteforte

ARBITRO: David Guida di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Giuseppe Chimento di Saronno, Daniele Antonicelli di Milano

RETI: 33’, 52’ Gagliardi