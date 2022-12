Ligorna da urlo, impresa in casa della Sanremese

Continua l'ottimo momento del Ligorna che sale a quattro risultati utili consecutivi firmando l'impresa in casa della Sanremese, corazzata del campionato di Serie D, girone A. I genovesi vincono 2-1 e conquistano il terzo posto in solitaria a meno cinque dagli avversari di oggi e sono in piena corsa per i playoff.

Pronti, via e la squadra di Roselli passa in vantaggio con Cericola che approfitta dell'assist di Gerbino e solo davanti a Bohli lo batte. E'il 9', la gara è appena iniziata e la Sanremese prova a rispondere subito ma in due occasioni Atzori fa buona guardia. Al 36' altra occasione per il Ligorna con Gerbino che spedisce alto di poco.

Nella seconda frazione è Gagliardi contro tutti all'inizio, il giocatore di casa ci prova tre volte di fila ma senza fortuna. Atzori poi sale in cattedra e ferma anche Scalzi al 71', ma gli ospiti non stanno di certo a guardare, anzi sciupano una grande occasione subito dopo non sfruttando un contropiede in superiorità numerica. Il raddoppio però arriva, è l'80' quando Donaggio controlla e spedisce in rete l'assist ancora di Gerbino. Nel finale sussulto d'orgoglio della Sanremese che accorcia con Pellicanò, ma ormai è troppo tardi, vince il Ligorna.

Il tabellino di Sanremese-Ligorna 1-2

Sanremese-Ligorna 1-2

RETI: 9’ Cericola; 80’ Donaggio, 90’ Pellicanò

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini (46’ Pellicanò), Gagliardi, Aperi (46’ Scalzi), Giacchino (69’ Del Barba), Aita (46’ Secondo), Valagussa, Basso (61’ Rizzo), Mesina. A disposizione: Tartaro, Maglione, Owusu, Biffi. Allenatore Gabriele Giannini

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Bacigalupo, Di Masi (71’ Brunozzi), Gulli (57’ Gualtieri), Dellepiane, Cericola, Serra, Donaggio, Gerbino, Garbarino. A disposizione: Caruso, Lipani, Botta, Casagrande, Tassotti, Maresca, Francesia. Allenatore Giorgio Roselli

ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio

ASSISTENTI: Luigi Ingenito di Piombino, Roberto Meraviglia di Pistoia

NOTE: giornata serena, tipicamente autunnale. Spettatori 250 circa. Ammoniti Serra, Valagussa, Aita, Gualtieri. Angoli 9-5 per la Sanremese. Recupero 2’ pt, 5’ st.