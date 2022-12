Sanremese-Ligorna 1-2, il presidente Saracco: "Squadra eroica"

Un'impresa stroardinaria quella del Ligorna che batte 2-1 in trasferta la Sanremese, corazzata e seconda in classifica, e vola al terzo posto nel girone A di Serie D. Una vittoria che vale molto più dei soli tre punti e che lancia sempre più in zona playoff i genovesi.

Ligorna da urlo, impresa in casa della Sanremese

Questo il commento del Presidente Saracco: "Siamo quelli delle imprese, siamo una squadra eroica. In un momento di difficoltà a livello numerico i ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di straordinario. Complimenti a loro e allo staff. Sono fiero di loro, andiamo avanti così!".

Parole importanti anche quelle di Cericola: "Grande vittoria contro una squadra che sono certo lotterà fino alla fine per il titolo. Siamo stati attenti e concreti, peccato aver rischiato alla fine ma era inevitabile contro un avversario come la Sanremese. Continuiamo il nostro percorso consapevoli delle nostre qualità e lavorando per migliorare ancora".

"Grandissima partita di sacrificio", commenta Luca Donaggio, "siamo usciti vincenti in casa di una delle squadre più forti del campionato e ci meritiamo tutto questo perché il lavoro paga sempre". "Una partita incredibile", commenta invece Filippo Atzori, "e solo una squadra unita come noi poteva portarsela a casa".

Infine mister Roselli: "Alleno veramente dei ragazzi incredibili. Alcuni di loro hanno fatto gli straordinari in queste settimane, come per esempio Cericola e Donaggio, con quest’ultimo che ha giocato 95 minuti per tre partite di fila. Hanno dato tutti il 300% e continuano a sorprendermi. Forse abbiamo fatto un po’ fatica a trovare soluzioni, ma diciamo che loro hanno faticato di più. Spesso abbiamo affrettato alcune cose ma questi ragazzi hanno fatto cose veramente straordinarie".