Ligorna, Roselli: "Meritavamo di passare"

La stagione del Ligorna termina nella semifinale playoff di Serie D contro la Sanremese. I padroni di casa raggiungono il pareggio nella ripresa e dopo i supplementari esultano volando in finale grazie al miglior piazzamento in campionato rispetto a i genovesi. Per il Ligorna resta una stagione esaltante con un campionato passato tutto tra le prime cinque del girone A e il sogno promozione svanito senza perdere contro una delle big della categoria.

Sanremese-Ligorna 1-1, le parole di Roselli

Il tecnico Roselli non può che essere soddisfatto: "La soddisfazione non è tanto quella di esser usciti dal Playoff senza essere sconfitti, bensì la partita che hanno fatto questi ragazzi. D’altronde come hanno fatto tutto l’anno, ma oggi ancora di più. Una partita in cui veramente abbiamo avuto sette/otto palle goal contro una, di cui un paio sulla riga, con il pallino sempre noi. Una prestazione straordinaria da parte dei ragazzi che meritavano di passare, però il calcio è questo. Accettiamo il risultato ma orgogliosi di aver fatto un campionato straordinario, ma questa partita ancora meglio".