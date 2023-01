Sampdoria Women, verso il San Marino: solo 20 le giocatrici disponibili

Prima gara del 2023 per la Sampdoria Women sempre più vicina, domani (sabato 7 gennaio) alle 14,30 le blucerchiate sfidano in Coppa Italia il San Marino in trasferta. Dopo il successo con il Ravenna serve un'altra vittoria per passare il girone e approdare alla prossima fase della competizione.

Tre punti servirebbero anche per sbloccare una squadra che proprio in Coppa ha vinto l'unica gara delle ultime dieci disputate. Mister Cincotta ha quindi bisogno di un'inversione di tendenza anche perché la prima gara del nuovo anno in campionato sarà sabato 14 gennaio contro una corazzata come l'Inter.

Il problema è che ancora una volta il gruppo a disposizione del mister della Sampdoria è alle prese con tanti indisponibili, sono infatti solo 20 le calciatrici disponibili, di cui tre portieri, come rivela la lista delle convocate stilata oggi:

Portieri: Brunelli, Fabiano, Odden.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Marenco, Oliviero, Panzeri, Pisani.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli, Seghir, Taleb.

Attaccanti: Baldi, Tarenzi.