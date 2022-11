San Donato-Entella, probabili formazioni: le scelte di Buzzegoli e Volpe

Testacoda in Serie C, girone B. L'Entella di Volpe, prima insieme al Cesena e reduce due pareggi nei big match con i romagnoli e con la Reggina, affronta alle 17,30 il San Donato che ha collezionato solo 8 punti in questo campionato mettendo a referto una vittoria, cinque pareggi e sette sconfitte.

Volpe alla vigilia ha predicato attenzione ed è per questo che schiererà la formazione titolare con una sola possibile novità rispetto al big match di lunedì sera. Possibile infatti che in attacco vicino a Merkaj ci sia Faggioli e non Zamparo con alle spalle Ramirez. Per il resto davanti a De Lucia confermata la coppia Parodi-Chiosa e a centrocampo Corbari con Paolucci e Tenkorang.

San Donato-Entella, le probabili formazioni

San Donato (4-3-1-2) Cardelli, Siniega, Corelli, Brenna, Montini; Borghi, Calami, Nunziatini; Russo; Galligani, Ubaldi.

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Tenkorang, Paolucci, Corbari; Ramirez; Faggioli, Merkaj.

Dove vedere San Donato-Entella in diretta tv e streaming

La partita dell'Entella di oggi verrà trasmessa solamente da Eleven Sport in diretta streaming, il servizio è a pagamento e in abbonamento.