Entella bloccata dal San Donato ultimo in classifica

Finisce 1-1 la sfida tra San Donato ed Entella. Il testacoda si rivela ricco di insidie per i chiavaresi che non riescono a vincere e vengono scavalcati in cima alla classifica della Serie C, girone B, dalla Reggiana. Volpe non riesce quindi a mantenere la vetta in una gara in cui la Virtus parte meglio dell'avversario e crea due buone occasioni con Parodi e Favale senza però trovare il bersaglio grosso. La partita è molto bloccata, entrambe le squadre cercano quindi di trovare il gol con le palle inattive ma per tutta la prima frazione nessuna ci riesce.

Nella ripresa arrivano i gol e il primo è dei padroni di casa con Marzieri che dopo appena sette minuti del secondo tempo buca De Lucia e firma l'1-0. Volpe manda in campo Zamparo al posto di Faggioli ed è la mossa giusta, il bomber entra al 58' e al 65' pareggia i conti con un gran colpo di testa su cross di Favale.

A questo punto inizia l'assalto dei liguri alla porta avversaria, al 68' doppia occasione per Tascone ma il raddoppio non arriva e a dire il vero non arriverà mai perché nel recupero Cardelli si supera su Favale e poi Zamparo non inquadra la porta. Il pari di oggi allunga a tredici i risultati utili consecutivi dei chiavaresi tra campionato e Coppa Italia.