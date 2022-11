San Donato-Entella 1-1, Volpe: "Pareggio che lascia l'amaro in bocca"

Il tecnico dell'Entella Gennaro Volpe analizza la sfida pareggiata contro il San Donato 1-1. I chiavaresi perdono la vetta della classifica, ora sono secondi, al termine della gara contro l'ultima in graduatoria: “È un pareggio che lascia tanto amaro in bocca, dopo il gol subito abbiamo avuto una grande reazione e creato tanto. Abbiamo faticato un po’, soprattutto dal punto di vista tecnico, sbagliando tanti passaggi, tanti appoggi. Nella frenesia ci siamo allungati concedendo un po’ troppo. Resta la grande reazione, da squadra vera, ci siamo messi lì a testa bassa ma non siamo riusciti a vincerla. La C è questa, nessuno ti regala niente”.

Entella bloccata dal San Donato ultimo in classifica

Tante le occasioni gettate alle ortiche dall'Entella oggi:“Abbiamo battuto 14 angoli, tirato più di 10 volte in porta, bisogna essere più cattivi negli ultimi 20 metri. Dopo essere andati in svantaggio abbiamo persino rischiato di perdere la partita, sarebbe stato davvero troppo”.