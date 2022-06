Promozione, la neopromossa San Desiderio annuncia allenatore e DS

Finita la festa è già tempo di pensare al futuro. Il San Desiderio ha concluso il campionato di Prima Categoria poche settimane fa staccando la concorrenza e prendendosi un posto nella prossima Promozione. Il salto è compiuto, ma ora viene il difficile, sulle altute di Genova lo sanno e non stanno di certo con le mani in mano. Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale su chi saranno due delle figure chiave per l'anno che verra.

Queste le scelte della società: "Il Gruppo Sportivo San Desiderio è lieto di annunciare un importante ingresso in società: si tratta di Luca Matarozzo che ricoprirà la carica di Direttore Sportivo e, certamente, sarà un valore aggiunto in vista del campionato di Promozione che ci vedrà protogonisti. A fronte di detto innesto, l'Avv. Matteo Gamenara, uno degli artefici della vittoria del campionato di prima categoria, rivestirà il ruolo di Direttore Generale".

Annunciato anche l'allenatore: "Per quanto riguarda i discorsi prettamente tecnici, in attesa dell'ufficializzazione dei primi colpi di mercato (il Ds Matarozzo è già al lavoro), annunciamo che Michele Oliva sarà l'allenatore della Prima Squadra; al Mister va l'in bocca al lupo della Società e di tutto l'ambiente gialloblù. In ultimo, vogliamo pubblicamente ringraziare Gianni Stevano, top player e vero artefice della gloriosa cavalcata della scorsa stagione".