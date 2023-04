Sampdoria Women, con il Sassuolo per fare un altro passo verso la salvezza

La vittoria contro il Pomigliano ha ridato ossigeno alla Sampdoria Women che in un colpo solo ha ritrovato il successo che mancava da inizio stagione in campionato e ha superaton il Parma all'ultimo posto in classifica, l'unico che segna la retrocessione diretta, mentre la penultima giocherà il playout con la seconda di Serie B.

Sabato alle 12,30 le blucerchiate sfidano il Sassuolo che è primissimo nella poule salvezza ed è già quasi sicuro di rimanere in A con i suoi 26 punti. Una sfida difficile quindi per la Samp che però dopo tre risultati utili consecutivi può provare a riprendere il Pomigliano, al momento a più due, per cercare la salvezza diretta. Il match di Bogliasco sarà trasmesso in diretta streaming da Tim Vision.

Per la gara sono state convocate 21 blucerchiate

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Mailia, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón.