Sampdoria Women sconfitta nel finale dal Sassuolo

Squadra in casa Sampdoria Femminile

Sconfitta casalinga per la Sampdoria Women che perde 2-0 in casa contro il Sassuolo e rischia di essere di nuovo superata dal Parma, ultimo in classifica. Le blucerchiate giocano una bella gara ma si arrendono nel finale alle neroverdi che sono salve.

Sampdoria Women-Sassuolo Women 0-2, la cronaca

Primo tempo di alto livello delle padrone di casa che al 5′ si procurano già una buona chance con Bonfantini la cui torsione impegna Kresche. La risposta neroverde si verifica al 17′ con una conclusione dalla distanza di Philtjens che si spegne a lato. Stesso esito, dieci minuti dopo, per un’incornata di Gago. Quest’ultima, al 32′, effettua un lungo cross all’indirizzo di De Rita, il cui destro si infrange sull’esterno della rete. Finale di tempo di marca Samp: al 35′ Re imbecca Baldi che anticipa Kresche ma non inquadra lo specchio per questione di centimetri mentre al 42′ De Rita chiama agli straordinari l’estremo avversario.

In avvio di ripresa la Samp si divora il vantaggio con la neoentrata Cuschieri che supera Kresche ma deve fare i conti con Orsi che salva sulla linea.Le blucerchiate creano ma non concretizzano e il Sassuolo ne approfitta. Al 39′ Pettenuzzo devia con un braccio un tentativo di Clelland: rigore. Dagli undici metri la stessa Clelland prima si fa respingere da Tampieri ma sulla ribattuta insacca. Un giro di lancette più tardi le neroverdi la chiudono nuovamente con Clelland che con un lob supera il portiere doriano. Una beffa per le blucerchiate che complica il cammino verso la salvezza.

Sampdoria Women-Sassuolo Women 0-2: il tabellino

Reti: s.t. 39′ e 41′ Clelland.

Sampdoria (4-3-2-1): Tampieri; De Rita, Pettenuzzo, Spinelli, Oliviero; Giordano, Re, Prugna (13′ s.t. Cuschieri); Bonfantini, Baldi (28′ s.t. Regazzoli); Gago (36′ s.t. Rincón).

A disposizione: Fabiano, ?on?, Mailia, Battistini, Pisani, Tarenzi.

Allenatore: Mango.

Sassuolo (3-4-1-2): Kresche; Filangeri, Dongus, Philtjens; Orsi, Brignoli (47′ s.t. Nowak), Pleidrup (47′ s.t. Nagy), Bellucci; Tomaselli (28′ s.t. Sciabica); Clelland, Sabatino (36′ s.t. Goldoni).

A disposizione: Lauria, Mella, Hashemi, Monterubbiano, Brustia.

Allenatore: Piovani.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Assistenti: Iacovacci di Latina e Miccoli di Lanciano.

Quarto ufficiale: Borello di Nichelino.

Note: ammonite al 42′ p.t. Filangeri, all’11’ s.t. Tomaselli, al 40′ s.t. Pettenuzzo per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.