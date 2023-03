Sampdoria Women, Mango verso l'esordio: "Sfide che mi riempiono la vita"

La Sampdoria Women sabato torna in campo per la prima gara della poule salvezza. Le blucerchiate hanno chiuso la stagione regolare all'ultimo posto con una linghissima serie di sconfitte, così è arrivato il cambio in panchina con Mango a prendere il posto di Cincotta. Il neo mister parla così al sito ufficiale blucerchiato: "Sono queste le sfide che mi riempiono la vita – svela il mister genovese -. Sono onorato di essere tornato alla Samp: sono un allenatore molto duro, richiedo grande intensità e massimo impegno. Solo così riusciremo a centrare la salvezza. In questo momento siamo all’Inferno ma abbiamo otto finali per realizzare qualcosa di straordinario".

"Affronteremo una squadra di alto livello e ben organizzata – prosegue Mango -. Le ragazze hanno lavorato sodo in queste due settimane e sono pronte a battagliare su ogni pallone. Qualunque cosa succeda, non dovremo mollare un centimetro per onorare la maglia, il club e i tifosi della Samp".