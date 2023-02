La Sampdoria Woman combatte ma la capolista Roma vince nel finale

Squadra in casa

Ad un passo dall'impresa, la Sampdpria Women resiste per quasi tutta la gara contro a capolista della Serie A femminile, la Roma, ma alla fine si deve arrendere. Le blucerchiate chiudono così all'ultimo posto la stagione regolare e dovranno cercare di salvarsi nelle gare dei playout.

La cronaca di Sampdoria Women-Roma Women 0-1

Prima frazione di alto livello della Samp che fornisce una prova sontuosa. Le giallorosse impensieriscono a più riprese le padrone di casa ma con grande spirito di abnegazione e un’importante compattezza difensiva la squadra di Cincotta rientra negli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Nella seconda parte di tempo tuttavia le enrgie vengono meno e le avversarie alzano ulteriormente il baricentro. La pressione giallorossa è sempre più insistente e al 40′ arriva il definitivo 0-1 ad opera di Kramzar.

Il tabellino della gara

Sampdoria-Roma 0-1

Reti: s.t. 40′ Kramzar.

Sampdoria (3-4-3): Tampieri; De Rita, Fallico (22′ p.t. Panzeri), Pettenuzzo; Oliviero, Regazzoli (21′ s.t. Cuschieri), Re, Giordano (46′ s.t. Battistini); Bonfantini, Tarenzi, Prugna (21′ s.t. ?on?).

A disposizione: Pescarolo, Fabiano, Lopez, Mailia, Lazzeri.

Allenatore: Cincotta.

Roma (3-5-2): Lind; Bartoli, Wenninger (14′ s.t. Minami), Linari; Glionna, Losada (35′ s.t. Kramzar), Giugliano, Greggi, Serturini (14′ s.t. Haavi); Andressa (45′ s.t. Ciccotti), Giacinti.

A disposizione: Ceasar, Cinotti, Landstrom, Kajzba, Kollmats.

Allenatore: Spugna.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Assistenti: Spagnolo di Reggio Emilia e Mastrosimone di Rimini.

Quarto ufficiale: Pasquetto di Crema.

Note: ammonite al 39′ p.t. Bonfantini, al 36′ s.t. Pettenuzzo, al 43′ s.t. Andressa per gioco scorretto; recupero 4′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.

Gli Highlights