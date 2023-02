Sampdoria Women, la stagione regolare si chiude contro la Roma

E'il più classico dei testacoda a chiudere la stagione regolare della Serie A femminile, la Sampdoria ultima in classifica sfida infatti a Bogliasco domani, domenica, alle 12,30, la Roma prima con ben sette punti di vantaggio sulla Juventus.

Una gara che sulla carta non regala nessuna chance di vittoria alle blucerchiate che sono reduci da nove sconfitte di fila, e hanno perso 13 delle 17 sfide giocate in campionato. La Roma invece ne ha vinte 15 su 17 ed è reduce da sette successi di fila tra campionato e Coppa Italia, e non perde una gara dall'11 dicembre. La gara tra l'altro non ha molto significato in classifica, le giallorosse sono già sicure di arrivare prima ai playoff, le genovesi sono altrettanto sicure di partecipare ai playout da ultima della classe a meno che non riescano nell'impresa di battere la capolista.

Sampdoria Women-Roma Women in diretta tv e streaming

La gara di Bogliasco di domenica alle 12,30 sarà trasmessa in diretta da Tim Vision che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A femminile. La telecronaca sarà di Pietro Scognamiglio.

Le convocate blucerchiate

A margine della rifinitura mattutina, il tecnico blucerchiato ha diramato la lista delle 20 convocate. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fabiano, Pescarolo, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Fallico, Mailia, Prugna, Re, Regazzoli.

Attaccanti: Bonfantini, Lopez, Tarenzi.