Sampdoria Women, la sfida con Pomigliano vale una fetta di stagione

La Sampdoria Women ultima in classifica nella poule salvezza, sfida domani alle 12,30 il Pomigliano che è terzulimo e ha cinque punti in più delle blucerchiate. In mezzo c'è il Parma a più due sulle genovesi che però ha una gara in più. Per questo vincere è una necssità per le ragazzi di Mango che ritrovando i tre punti che mancano da inizio stagione potrebbero prendersi il penultimo posto che vale il playout.

Sampdoria Women-Pomigliano Women in diretta streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming su TimVision a partire dalle 12,30. E'questo l'unico modo per vedere le partite della Serie A femminile.

Le convocate blucerchiate

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Pettenuzzo, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón.

Attaccanti: Baldi, Bonfantini, Gago, Tarenzi.