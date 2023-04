La Sampdoria Women travolge Pomigliano e risale in classifica

Sampdoria Women, Pomigliano travolto e tornano le speranze salvezza

Pomeriggio di festa per la Sampdoria Women che torna alla vittoria dopo un lunghissimo digiuno

Dopo mesi di sconfitte, la Sampdoria si rialza, batte Pomigliano 4-1 in casa e non è più ultima in classifica nella poule salvezza. Le ragazze di Mango sorpassano il Parma agganciano la posizione che vale lo spareggio con una la seconda della Serie B, mentre la salvezza diretta ora è a due punti

Sampdoria Women-Pomigliano 4-1, la cronaca

Avvio arrembante delle blucerchiate che al 4′ sono già avanti: traversone basso di Baldi, Passeri anticipa Tarenzi ma devia la sfera nella propria porta. Continuiamo a premere e al 9′ Bonfantini di testa spedisce di poco alto. Un minuto più tardi l’attaccante ci riprova da posizione defilata ma Cetinja si oppone. Samp padrona del campo, Pomigliano all’angolo. Ma al tramonto della prima frazione le ospiti agguantano il pari con Martínez che è sulla traiettoria di un tiro-cross di Rabot e in diagonale non sbaglia. Una rete che comunque non destabilizza le padrone di casa che al 45′ effettuano il nuovo sorpasso: corner di Baldi e seconda deviazione nel proprio specchio di Passeri.

La gara riparte con la stessa verve da parte delle blucerchiate e al 3′ Bonfantini sfrutta un errato disimpegno avversario per calare il tris. Sulle ali dell’entusiasmo al 6′ ci prova anche Spinelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma Cetinja vola. Le blucerchiate tentano di chiuderla mentre le granata provano a riaprirla con Bragonzi che al 13′ di testa chiama agli straordinari Tampieri. Nonostante nel finale inizi ad affiorare un po’ di stanchezza le ragazze di Mango non si abbassano e al 34′ la chiudono con Re che concretizza di testa un suggerimento dalla destra di Giordano.

Il tabellino

Reti: p.t. 4′ Passeri aut., 39′ Martínez, 45′ Passeri aut.; s.t. 3′ Bonfantini, 34′ Re.

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; Pettenuzzo (20′ s.t. De Rita), Spinelli, Pisani, Oliviero; Giordano (39′ s.t. ?on?), Prugna (20′ s.t. Regazzoli), Re, Baldi; Bonfantini (29′ s.t. Cuschieri), Tarenzi (1′ s.t. Gago).

A disposizione: Odden, Fabiano, Rincón, Battistini.

Allenatore: Mango.

Pomigliano (4-3-1-2): Cetinja; Rizza, Apicella (23′ s.t. Novellino), Passeri, Fusini; Di Giammarino, Rabot (1′ s.t. Bragonzi), Battelani; Sena; Martínez, Corelli.

A disposizione: Fierro, Gallazzi, Sangaré, Golob, Caiazzo.

Allenatore: Romaniello.

Arbitro: Cavaliere di Paola.

Assistenti: Catallo di Frosinone e Peloso di Nichelino.

Quarto ufficiale: Barbetti di Arezzo.

Note: ammonite al 35′ p.t. Pettenuzzo, al 2′ s.t. Prugna per gioco scorretto, al 21′ p.t. Apicella, al 28′ Sena per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.