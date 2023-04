La Sampdoria Women è viva, buon punto a Parma

La corsa per restare in Serie A della Sampdoria riparte con il secondo pareggio di fila. Le blucerchiate si prendono un buon punto a Parma (1-1) nel match tra le ultime, le genovesi, e le penultime, le emiliane. La squadra di Mango adesso ha due punti di svantaggio sulle avversarie che però hanno una partita in più. Riuscire a scalvacare il Parma significherebbe giocarsi tutto nel palyout contro una formazione in arrivo dalla Serie B, l'ultima posizione è infatti l'unica che vale la retrocessione diretta.

Parma Women-Sampdoria Women 1-1, gol e cronaca

Prima frazione equilibrata e combattuta. Le gialloblù approcciano meglio e la sbloccano al 14’ con Bardin che sfrutta una sponda di Corbin e con un mancino potente non lascia scampo a Tampieri. La reazione doriana non si fa attendere e al 36’ Bonfantini agguanta il pari: l’attaccante converge da destra, supera in dribbling un paio di avversarie e dal limite la infila all’angolino. Si rientra negli spogliatoi sul parziale di 1-1. Nella ripresa le blucerchiate blindano il punto con una prestazione tutta cuore e qualche buona sortita offensiva. Il risultato però non cambia fino alla fine, domenica prossima la sfida con il Pomigliano sarà fondamentale per provare a conquistare la salvezza.

Il tabellino di Parma Women-Sampdoria 1-1

Reti: p.t. 14’ Bardin, 36’ Bonfantini.

Parma (4-3-3): Ciccioli; Heroum, Giovana, Cox, Santoro (16′ s.t. Marchão); Farrelly (16′ s.t. Benoît), Arrigoni (1′ s.t. Cambiaghi), Bardin; Pirone (16′ s.t. Arcangeli), Corbin (27′ s.t. Martinovic), Lázaro.

A disposizione: Ravanetti, Williams, Arnadottir, Brscic.

Allenatore: Panico.

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; De Rita, Pettenuzzo, Spinelli, Oliviero; Giordano (37′ s.t. ?on?), Re, Regazzoli (23′ s.t. Prugna), Baldi (36′ s.t. Rincón); Bonfantini, Tarenzi (17′ s.t. Gago).

A disposizione: Odden, Cuschieri, Mailia, Battistini, Pisani.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Assistenti: Pistarelli di Fermo e Tomasi di Schio.

Quarto ufficiale: Laraspata di Bari.

Note: espulsi al 26′ s.t. Panico, al 40′ s.t. Giannetti per comportamento non regolamentare; ammonite all’11’ p.t. Cox, al 30’ p.t. Pettenuzzo, al 44’ p.t. Bonfantini, al 6′ s.t. Farrelly per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 300 circa; terreno di gioco in buone condizioni.