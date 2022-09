Sampdoria Women, arriva un nuovo portiere

Il mercato della Sampdoria femminile non si ferma mai. Oggi la società ha ufficializzato un nuovo acquisto con una nota sul proprio sito: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lyn Football i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Kirvil Odden Sundsfjord (nata a Notodden, Norvegia, il 29 luglio 1992)."

Un nuovo guardiano dei pali di esperienza per Cincotta che probabilmente lo avrà già a disposizione per la sfida di domenica prossima contro il Pomigliano. Le blucerchiate arrivano alla partita dopo l'ottimo esordio in Serie A contro il Sassuolo, battuto a domicilio 2-1, un successo importante per partire nel modo migliore. In teoria Pomigliano è una squadra meno forte rispetto alle neroverdi, ma solo sulla carta, per questo le blucerchiate continuano a lavorare a Bogliasco per preparare al meglio la seconda gara ufficiale stagionale.

L'avvicinamento alla sfida ha visto la Samp affrontare in amichevole domenica scorso il Baiardo, compagine che si affacia quest'anno per la prima volta alla Serie C. E'stato ub dominio per le padrone di casa che hanno vinto 11-0.