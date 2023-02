Sampdoria Women verso il cambio di allenatore

Antonio Cincotta potrebbe essere esonerato dalla Sampdoria e non essere più l'allenatore delle Women. A rivelare la notizia è Il Secolo XIX, il tecnico guida la squadra dall'anno scorso quando centrò alla prima apparizione della storia in Serie A una salvezza senza sofferenze. Quest'anno le cose sono andate in modo molto diverso, dopo le prime tre vittorie la formazione blucerchiata, flagellata dagli infortuni, è finita in un abisso di 14 sconfitte e un pareggio che l'hanno portata a chiudere la stagione regolare all'ultimo posto con soli dieci punti.

Sampdoria Women, Mango al posto di Cincotta

Una crisi che potrebbe costare cara al tecnico pronto all'addio a due settimane dall'inizio dei playout in cui la Samp proverà a salvarsi sfidando Sassuolo, Pomigliano, Parma e Como in un secondo mini campionato. L'ultima retrocederà in B, la penultima giocherà lo spareggio con una squadra della cadetteria per rimanere nella massima categoria.

Al posto di Cincotta sarebbe pronto Salvatore Mango, 58 anni, che vanta una lunga esperienza ma solo in campo maschile con Carrarese, Gozzano, Pro Belvedere, Savona e Sporting Recco.