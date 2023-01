Serie A femminile, Sampdoria-Milan: le probabili formazioni

Squadra in casa

Squadra in casa Sampdoria Femminile

Sabato alle 12,30 la Sampdoria Women torna in campo per provare ad uscire dalla lunghissima crisi che la attanaglia ormai da mesi. Cincotta guida un gruppo che è sempre limitato dai tantissimi infortuni, anche contro il Milan potrebbero mancare all'appello Sara Baldi, Michela Giordano, Nicole Lazzeri, Alice Regazzoli, Sabah Seghir, Valentina Soggiu, Giorgia Spinelli e Amanda Tampieri.

Le blucerchiate arrivano alla sfida dopo cinque sconfitte consecutive, l'ultima con l'Inter 4-0, e senza vittoria da ben 10 dieci gornate con nove ko in totale. Con questo risultati la Samp è caduta in classifica fino al penultimo posto con soli 10 punti. Sta decisamente meglio il Milan che prima di questa gara ha battuto una dietro l'altra Sassuolo e Parma, è quinto e con una vittoria potrebbe riagganciare Fiorentina e Inter.

Sampdoria Women-Milan femminile: le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Odden; Oliviero, Panzeri, Pisani, Battistini; Con, Re, Prugna; Rincon; Cuschieri, Tarenzi. Allenatore: Antonio Cincotta.

Milan (3-4-2-1): Giuliani; Guagni, Fusetti, Mesjasz; Andersen, Mascarello, K. Dubcova, Bergamaschi; Soffia, Thomas; Piemonte.

Serie A femminile, Sampdoria-Milan in diretta tv e streaming

La gara tra blucerchiate e rossonere sarò trasmessa su TIMvision in streaming come tutte le gare del massiml campionato femminile. In questo caso le immagini saranno trasmesse anche su DAZN e su Milan Tv.