Sampdoria Women, altro ko con il Milan

Il Milan sbanca Bogliasco e rende ancora più dura la situazione della Sampdoria Women penultima in Serie A femminile. Le ragazze di Cincotta perdono 3-0 in casa, secondo ko di fila in campionato nel 2023 dopo lo 0-4 con l'Inter, sesto in asssoluto nel massimo torneo nazionale dove le blucerchiate non vincono addirittura dal 18 settembre, da quel giorno 10 sconfitte e un pareggio in campionato con solo due vittorie in Coppa Italia contro Ravenna e San Marino Academy.

Sampdoria Women-Milan 0-3: la cronaca

Parte nel peggiore dei modi la gara per la Sampdoria che dopo appena cinque minuti è già sotto colpita da Mesjasz che infila in rete dopo un'azione sviluppata dalle rossonere sulla destra. Le ospiti ora volano sulle ai dell'entusiasmo, all'11' Thomas in pallonetto per poco non infila il raddoppio, poi è Odden a salvare le blucerchiate con un miracolo sulla conclusione di Piemonte che sembrava destinata in rete. L'asseddio continua e al 35' il Milan segna anche la seconda rete, Panzeri mette già Bergamaschi in area, per l'arbitro è rigore che Asslani trasforma senza problemi.

Nella ripresa le rossonere abbassano il ritmo avendo già praticamente chiuso la pratica, la gara va avnti con tanti cmabi da una parte e dall'altra, l'unica emozione arriva al 78' con la Samp che prova a riaprire i giochi con una punizione velenosa di Rincon su cui però è brava Giuliani. Prima della fine c'è spazio anche per il tris rossonero con Bergamaschi.