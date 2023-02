Sampdoria Women, ufficiale: Mango è il nuovo allenatore

Toccherà a Salvatore Mango cercare di trascinare la Sampdoria Women alla salvezza in Serie A. E'lui ufficialmente da oggi il nuovo allenatore dell blucherchiate, lo ha annunciato la società con questa nota: "L’U.C. Sampdoria dà il benvenuto a Salvatore Mango in qualità di allenatore responsabile della prima squadra femminile. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte della società".

Sampdoria Women, Mango nuovo allenatore

La notizia era nell'aria da qualche giorno, la Samp ha inanellato contro la Roma domenica scorsa la quindicesima gara di campionato di fila senza successo, con quattordici sconfitte, piazzandosi all'ultimo posto nella stagione regolare. Tra due settimane inizierà la poule salvezza con Pomigliano, Como, Sassuolo e Parma, otto sfide per evitare la retrocessione in Serie B.

L'arrivo di Mango porta alla chiusura dell'avventura di Cincotta, anche in questo caso è arrivata la nota sul sito ufficiale della società: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico in essere con l’allenatore responsabile della prima squadra femminile Antonio Cincotta. Al tecnico che ha contribuito alla fondazione della squadra per la Serie A Femminile vanno i ringraziamenti per la serietà, la professionalità e l’abnegazione dimostrate durante il periodo di lavoro nel club".