Sampdoria Women, rimonta sfiorata con l'Inter in Coppa Italia

E'una Sampdoria mai doma quella che oggi si inchina in casa all'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida di andata porta in dote ancora una sconfitta alle ragazze di Cincotta che a Bogliasco perdono 3-2 mantenendo comunque ancora accesa la fiamma della speranza per la qualificazione.

La gara parte ancora una volta male per le blucerchiate che dopo dieci minuti sono già sotto colpite da Nioya. E'un colpo duro da digerire ma non l'unico, l'Inter infatti si scatena e punisce le padrone di casa altre due volte nei primi quarantacinque minuti con Chawinga al 20' e Bonetti al 37'. La Sampdoria però non ci sta e nella ripresa si presenta in campo in maniera ben diversa.

Le ragazze di Cincotta infatti iniziano subito a spingere sull'acceleratore e al 64' riaprono il match con Pisani, uno squillo ma non l'unico perché prima della fine è Fallico in pieno recupero a segnare il 2-3 che non è una mera soddisfazione personale ma è la rete che fa restare in partita per la qualificazione le genovesi.

Il tabellino

Sampdoria-Inter 2-3

Reti: p.t. 10′ Njoya, 20′ Chawinga, 37′ Bonetti; s.t. 19′ Pisani, 47′ Fallico.

Sampdoria (4-3-3): Fabiano; De Rita, Pettenuzzo (1′ s.t. Panzeri), Pisani, Giordano (29′ s.t. Oliviero); Re, Rincón (32′ p.t. Regazzoli), Fallico; Cuschieri (1′ s.t. Lopez), Gago (7′ s.t. Battistini), Cedeño.

A disposizione: Odden, ?on?, Tarenzi, Prugna.

Allenatore: Cincotta.

Inter (4-3-3): Durante; Merlo, Alborghetti, Foerdos, Thogersen (17′ Robustellini); Karchouni (1′ s.t. Csiszar), Mihashi, Pandini; Chawinga (1′ s.t. Polli), Njoya, Bonetti (17′ s.t. Santi).

A disposizione: Gilardi, Piazza, Zappettini, Kristjansdottir, Colonna.

Allenatore: Guarino.

Arbitro: Bianchi di Prato.

Assistenti: Cerrato di San Donà di Piave e Pasquesi di Rovigo.

Quarto ufficiale: Curia di Ascoli Piceno.

Note: Recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 100 circa; terreno di gioco in sintetico.