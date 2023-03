Sampdoria Women, doppia tegola per Mango

Non c'è pace per la Sampdoria Women che continua la sua stagione da incubo. La crisi di risultati che l'ha portata all'ultimo posto in Serie A nella stagione regolare è proseguita all'esordio della poule salvezza con il netto ko 3-0 contro il Sassuolo. Le blucerchiate nel prossimo turno sfideranno il Como e hanno quasi l'obbligo di vincere per non rendere l'obiettivo della permanenza della categoria ancora più difficile.

Il problema è che la rosa blucerchiata ormai da tempo è funestata dagli infortuni. Gli ultimo due sono arrivati nei giorni scorsi e sono di quelli davvero duri da digerire. Bianca Fallico è stata sottoposto ieri ad un intervento al ginocchio a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Stessa sorte per Panzeri che ha subito lo stesso problema fisico nel match contro il Sassuolo. Per entrambi sei mesi di stop, questi solitamente i tempi di recupero per uno degli incidenti più gravi che possa capitare ad un calciatore o ad una calciatrice.

Il comunicato ufficiale della Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che la calciatrice Bianca Fallico è stata sottoposta in data odierna ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesionato durante il match con la Roma. L’operazione è perfettamente riuscita e la centrocampista blucerchiata avvierà a breve l’iter riabilitativo del caso per la ripresa dell’attività agonistica.

La società informa nel contempo che la calciatrice Vanessa Panzeri ha riportato nel corso dell’ultima sfida con il Sassuolo una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Anche per il difensore si renderà dunque necessario un intervento chirurgico che sarà fissato nei prossimi giorni.