Sampdoria Women-Fiorentina, probabili formazioni: le scelte di Cincotta e Panico

Uscire dalla crisi con un'impresa, la Sampdoria ci riprova e dopo il pronosticabile ko con la Juventus di domenica scorsa si troverà di fronte un'altra big del campionato domani alle 12,30. A Bogliasco arriva la Fiorentina terza in classifica e già qualificata per i playoff Scudetto con le viola che hanno vinto quattro delle ultime cinque gare.

Decisamente più difficile la situazione in casa blucerchiata con la formazione di Cincotta che è precipitata al penultimo posto dopo tredici giornate senza successi e sette sconfitte di fila. Serve un cambio di tendenza che comunque non eviterà i playout, la Samp infatti è già matematicamente nel gruppo di chi dovrò lottare per non retrocedere.

Sampdoria Women-Fiorentina, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Odden; Giordano, Pettenuzzo, Pisani, De Rita; Prugna, Re, Cuschieri; Fallico; Bonfantini, Tarenzi.

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Cafferata, Tortelli, Breitner, Tucceri Cimini; Parisi, Johannsdottir, Severini; Catena, Longo, Kajan.

Sampdoria Women-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida di Bogliasco di domani alle ore 12,30 sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da TimVision che detiene i diritti per tutte le gare del campionato di Serie A femminile.