Sampdoria Women, altra sconfitta: la Fiorentina cala il poker

La Sampdoria Women non riesce più a rialzarsi, le blucerchiate perdono in casa 4-1 contro la Fiorentina e subiscono il secondo poker di fila dopo quello contro la Juventus di domenica scorsa. Per la squadra di Cincotta continua la crisi, ottava sconfitta di fila e penultimo posto confermato in classifica con conseguente playout per non retrocedere certificato dalla matematica. Le viola invece continuano il proprio volo al terzo posto della graduatoria della Serie A femminile.

Sampdoria Women-Fiorentina 1-4, la cronaca

Troppo forte le ospiti che già al terzo minuto vanno vicino al vantaggio con la traversa colpita da Zamanian. La pressione aumenta, al 27' Tampieri è barava su Kajan, poi la Samp capitola: è il 29' quando Longo approfitta dell'assist di Kajan per depositare il pallone in rete. Tre minuti più tardi arriva il raddoppio ancora con Longo che questa volta sfrutta una mischia in area per fare 0-2. Le padrone di casa perdono anche due giocatrici per infortunio a certificare un pomeriggio difficile.

Nella ripresa la Samp ha una fiammata di orgoglio e al 57' accorcia con Pettenuzzo che sfrutta il cross di Fallico per insaccare. La palla per il pari arriva appena due minuti dopo ma il destro di Bonafantini si schianta sulla traversa. Le blucerchiate tengono testa al quotato avversario ma nel finale crollano, all' 81' Hammarlund anticipa Pettenuzzo e infila il pallone sul palo lontano, all'88' è Zamanian a chiudere la gara con un destro preciso. Passivo pesante, troppo per la Samp vista oggi.

Il tabellino di Sampdoria Women-Fiorentina 1-4

Reti: p.t. 30′ e 32′ Longo; s.t. 12′ Pettenuzzo, 37′ Hammarlund, 43′ Mijatovic.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Oliviero (24′ s.t. De Rita), Pettenuzzo, Pisani, Giordano (16′ s.t. Panzeri); Prugna (1′ s.t. Lopez), Re (24′ s.t. Regazzoli), Fallico; Bonfantini, Tarenzi, Cedeño (16′ p.t. Cuschieri).

A disposizione: Fabiano, ?on?, Battistini, Lazzeri.

Allenatore: Cincotta.



Fiorentina (4-3-1-2): Schroffenegger; Erzen, Tortelli (16′ s.t. Agard), Breitner, Jackmon; Parisi, Johannsdottir (1′ s.t. Monnecchi), Zamanian; Boquete (34′ p.t. Catena); Longo (41′ s.t. Mijatovic), Kajan (16′ s.t. Hammarlund) .

A disposizione: Baldi, Russo, Cafferata, Vitale.



Allenatore: Panico.

Arbitro: Ceriello di Chiari.

Assistenti: Scardovi di Imola e Hader di Ravenna.

Quarto ufficiale: Santeramo di Monza.

Note: ammonite al 3′ p.t. Pisani, al 45′ p.t. Erzen, al 47′ p.t. Prugna, al 6′ s.t. Fallico, al 29′ s.t. Regazzoli per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.