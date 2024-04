La Sampdoria Women cambia allenatore, la decisione è stata ufficializzato oggi dalla società con una nota apparsa sul sito dei blucerhiati: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Salvatore Mango dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra femminile.Una decisione ponderata da tempo in vista della stagione sportiva 2024/25 e anticipata di qualche settimana in seguito alla presa di coscienza da parte del club e dello stesso tecnico della necessità reciproca di nuovi stimoli.A mister Mango vanno i ringraziamenti per la straordinaria salvezza centrata nella passata stagione e gli ottimi risultati ottenuti in quella in corso. Nel contempo la società comunica che la guida tecnica della squadra è stata affidata a Gian Loris Rossi, da inizio stagione tecnico della Primavera Femminile".

Sarà quindi Rossi a guidare la prima squadra verso la salvezza risultato che grazie agli ottimi risultati conquistati fino a oggi non è in pericolo avendo la Samp 14 punti in più del Como penultimo e 18 in più del Pomigliano ultimo. Per Rossi l'esordio è fissato per il 21 aprile alle 12,30 nel match contro il Milan.