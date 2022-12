Sampdoria Women, il 2023 ripartirà con la Coppa Italia

Ultimo allenamento per la Sampdoria Women a Bogliasco. Le ragazze di Cincotta hanno iniziato le vacanze per le feste natalizie che in realtà non saranno molto lunghe. La società infatti comunica che "La ripresa è programmata per lunedì 2 gennaio 2023, mentre il primo impegno ufficiale del nuovo anno è fissato per domenica 8 gennaio, quando le blucerchiate renderanno visita alla San Marino Academy nella seconda giornata di Coppa Italia (stadio “Acquaviva” di San Marino, ore 14.30)".

Un appuntamento quello della Coppa Italia da non fallire e sicuramente alla portata delle blucerchiate che dopo la vittoria con il Ravenna devono portare a casa i tre punti per passare il girone e volare alle eliminatorie della competizione. Un successo in apertura di 023 rialzerebbe anche il morale di una squadra che è reduce da tre mesi di crisi di risultati.

Le prime tre vittorie di fila avevano fatto sperare in un'altra stagione molto tranquilla per la Samp che partecipa per la seconda stagione di fila alla Serie A, poi il calendario e le tante assenze hanno fatto piombare le genovesi nell'incubo: 8 sconfitte nelle ultime nove partite di cui le ultime quattro consecutive. La speranza è che, dopo l'impegno in Coppa Italia, le blucerchiate possano ripartire anche in campionato dove il 14 gennaio saranno impegnate contro l'Inter.