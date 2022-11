La Sampdoria Women fa il pieno di convocazioni in Nazionale

La Sampdoria Women festeggia le tante chiamate in Nazionalie. Tra selezioni maggiori e squadre giovanili sono ben sette le blucerchiate che in queste due settimane di pausa per gliimpegni internazionali lasceranno Bogliasco per vestire le maglie dei propri Paesi. Le altre sono invece già al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Roma capolista del campionato di Serie A femminile. Di seguito tutti gli impegni con le Nazionali delle giocatrici della Sampdoria Women:

Marocco – Sabah Seghir

Amichevole: Marocco-Repubblica d’Irlanda (venerdì 11 novembre, ore 18.00, “Marbella Football Center” di Marbella, Spagna)

Amichevole: Marocco-Repubblica d’Irlanda (lunedì 14 novembre, ore 18.00, “Marbella Football Center” di Marbella, Spagna)

Panamá – Lineth Isabel Cedeño

Amichevole: Panama-Venezuela (giovedì 10 novembre, ore 10.00, “Estadio Municipal Chapín” di Jerez de la Frontera, Spagna)

Amichevole: Panama-Scozia (sabato 12 novembre, ore 13.00, “Estadio Municipal Chapín” di Jerez de la Frontera, Spagna)

Slovenia – Dominika ?on?

Amichevole: Slovenia-Kosovo (sabato 12 novembre, ore 15.00, “SRC Bonifica Stadion” di Capodistria, Slovenia)

Italia Under 23 – Elena Battistini e Alice Regazzoli

Amichevole: Italia-Portogallo (giovedì 10 novembre, ore 11.00, Centro Tecnico Federale di Coverciano, Italia)

Amichevole: Italia-Inghilterra (lunedì 14 novembre, ore 15.00, Tre Fontane di Roma, Italia)

Ucraina Under 19 – Mariia Taleb

EURO Under 19, Round 2, League A, Group 6: Germania-Ucraina (venerdì 11 novembre, ore 10.00, “National Team Complex” di Shefayim, Israele)

EURO Under 19, Round 3, League A, Group 6: Israele-Ucraina (lunedì 14 novembre, ore 14.00, “Ramat Gan National Stadium” di Ramat Gan, Israele)

Italia Under 17 – Nicole Lazzeri

Amichevole: Italia-Danimarca (giovedì 10 novembre, ore 15.00, Centro Federale Territoriale di San Giuliano Terme, Italia)

Amichevole: Italia-Danimarca (domenica 13 novembre, ore 14.00, Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, Italia)