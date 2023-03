Sampdoria Women, contro il Como è obbligatorio vincere

Seconda giornata della Poule Salvezza e per la Sampdoria Women è già obbligatorio vincere. Le ragazze di Mango sono reduci dall'esordio nella seconda parte di stagione con il Sassuolo, partita persa 3-0. La classifica vede le blucerchiate sempre ultime con 10 punti mentre le prossime avversarie sono penultime a 11. E'quindi una spareggio a tutti gli effetti con chi vince che può sperare di rientrare anche sul Parma terzultimo a quota 13. Il regolamento prevede che l'ultima in classifica sarà direttamente retrocessa in B mentre la penultima si giocherà il playout proprio contro una formazione cadetta.

La Samp non arriva in buone condizioni alla sfida, sono undici le sconfitte di fila per le blucerchiate che tra l'altro hanno una lunga lista di infortunate. Il Como ha perso tutte le ultime quattro. Le due formazioni si sono già sfidate in campionato due volte con bilancio in parfetta parità: una vittoria a testa per 1-0.

Sampdoria Women-Como Women in diretta tv e streaming

La gara di sabato 25 marzo alle 12,30 sarà trasmessa in tv da Tim Vision e in streaming dalla App ufficiale del canale che detiene i diritti di tutte le gare della Serie A femminile.

Le convocate blucerchiate

Oggi il tecnico Mango ha stilato la lista delle convocate della Samp pr la prossima gara

Portieri: Fabiano, Odden, Tampieri.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Pettenuzzo, Spinelli.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Mailia, Prugna, Re, Regazzoli.

Attaccanti: Baldi, Bonfantini, Gago, Lopez, Tarenzi.