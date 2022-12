La prima volta della Sampdoria Women al Ferraris

La Sampdoria Women domenica prossima giocherà contro il Como alle 12,30 in Serie A femminile, ma non lo farà nella solita cornice di Bogliasco. Le blucerchiate infatti per questa importante sfida che arriva dopo una striscia di sette partite senza vittoria giocheranno allo stadio Luigi Ferraris. un evento storico a cui tutti i tifosi potranno assister gratuitamente, all'impianto si potrà accedere a partire dalle 11 e solo al primo anello Distinti, l'unico aperto al pubblico.

Un vero e proprio evento a cui il presidente Marco Lanna invita tutti i tifosi: "Si tratta di un evento speciale per il nostro club e ci auguriamo di poterlo condividere con tanti sampdoriani. Con la Serie A maschile ferma per il Mondiale, il match di domenica sarà l’unico che una squadra blucerchiata professionistica disputerà a Genova. Per questo ci aspettiamo che i tifosi vengano allo stadio a sostenere le nostre ragazze per spingerle alla vittoria".