Sampdoria Women, il Ferraris non porta fortuna: vince il Como

La Sampdoria Women perde ancora e questa volta lo fa nella cornice del Ferraris che per la prima volta ospita le blucerchiate. Contro il Como finisce 0-1 e si allunga la striscia negative delle ragazze di Cincotta, arrivata a quota nove gare con 8 ko e un pareggio in campionato. Ora anche la classifica è scura, la Samp è stata raggiunta da tutta la concorrenza a quota 10 punti, alle spalle c'è solo il Parma a 6.

L'inizio di gara è tutto delle ospiti che ci provano prima con Pavan su punizione e poi con Picchi di testa. La Samp si rianima intorno al 20' quando Baldi va vicinissima due volte al vantaggio ma in entrambi i casi non riesce a mette la sfera in rete. Gol sbagliato, gol subito, recita un'antica e non scritta regola del calcio, così al 27' Karlens segna lo 0-1 con un tap in che non lascia scampo a Tampieri. Al 40' anche la Sampdoria ha la sua grande occasione ma Rincon sbaglia il rigore del possibile pareggio.

Nella ripresa il copione non cambia, il Como parte forte e Pavan colpisce la traversa. La risposta delle blucerchiate arriva prima con Baldi e poi con Pisani di testa, l'ultissimo sussulto è quello di Baldi che a dieci mintui dal termine imepegna Beretta.