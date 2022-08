Domenica si affrontano Sampdoria Women e Baiardo femminile

E' tornata al lavoro dopo l'ottima vittoria con il Sassuolo, la Sampdoria Women. A Bogliasco il gruppo di Cincotta prepara le prossime due settmane senza partite ufficiali a causa degli impegni con le Nazionali, sono sei le blucerchiate che raggiungeranno le rispettive selezioni. Oggi la ripresa degli allenamenti con il consueto report sugli infortuni direttamente dal sito ufficiale della società: "Dopo la vittoria con il Sassuolo conquistata nella 1.a giornata, il campionato di Serie A Femminile TIM si ferma per la sosta delle nazionali. Non si ferma però la Sampdoria Women, che questa mattina è tornata al lavoro. Antonio Cincotta e il suo staff hanno svolto diretto una seduta mattutina senza le doriane convocate dalle rispettive selezioni. Ancora lavoro differenziato per Aurora De Rita, Lineth Cedeño, Bianca Fallico, Cecilia Prugna, Sabah Seghir e Valentina Soggiu".

Il campionato fermo non impedirà alle ragazze della Sampdoria di mettere minuti nelle gambe. Domenica infatti a Bogliasco le blucerchiate scenderanno in campo contro il Baiardo femminile per un allenamento congiunto. Un modo per tenersi in forma per le ragazze di Cincotta, una bella occasione di crescita per le giocatrici del Baiardo che in questa stagione giocheranno per la prima volta in Serie C dopo la promozione ottenuta nella scorso campionato di Eccellenza. Il progetto della società genovese procede spedito, tra poco arriverà la partenza ufficiale del torneo con prova generale di assolute livello.