Sampdoria Women, al Garrone arriva il super Milan di Ganz

La storica vittoria all’esordio è già archiviata. La Sampdoria Women sta preparando ormai da giorni a Bogliasco la seconda partita di campionato in cui allo stadio Garrone, sabato prossimo, arriverà una delle squadre più quotate dell’intero torneo. Prossimo avversario sarà infatti il Milan di Maurizio Ganz che domenica scorsa ha seppellito 4-0 il Verona, con tre reti già nel primo tempo.

Le rossonere sono un gruppo costruito per vincere e che in estate ha partecipato ai preliminari di Champions League. La mancata qualificazione alla massima competizione europea è solo un piccolo neo in una crescita continua.

La Sampdoria, dal canto suo, arriva al match caricata dalla vittoria esterna contro la Lazio per 2-1 con Martinez e Rincon sugli scudi. Sono loro le trascinatrici del gruppo blucerchiato che dopo l’impresa in terra laziale, cercheranno di stoppare anche la corazzata lombarda. In settimana proprio Martinez ha suonato la carica “Proveremoma vincere e siamo convinte di poter fare una bella partita”, ha detto l’attaccante che a Formello ha segnato il primo gol e fornito l’assist per il secondo.

Sampdoria Women, spauracchio Giacinti con il Milan

Questa volta sulla carta sarà più dura perchè il Milan ha diverse grandi giocatrici di grande valore tra cui il bomber Giacinti, due reti all’esordio contro il Verona. L’appuntamento sarà a Bogliasco, alla stadio “Garrone” alle ore 17,30 sabato 4 settembre per la prima gara casalinga della storia della Sampdoria femminile. Da segnalare che non sarà consentito l’accesso del pubblico allo stadio a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Le altre sfide della seconda giornata di Serie A, in programma tra sabato e domenica, tutte le alle 17,30, saranno: Roma-Napoli, Verona-Sassuolo, Fiorentina-Juventus, Inter-Lazio e Pomigliano-Empoli.