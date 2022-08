Sampdoria Woman: le nazionali di colorano di blucerchiato

Dopo la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, vero e proprio colpaccio, la Sampdoria Women continua a mietere successi. Sono infatti sei le blucerchiate che partiranno per vestire le maglia delle rispettive Nazionali. Particolarmente interessante il coinvolgimento nella rappresentative azzurra Under 23 di tre giovani allenate da Cincotta. Il sito uffciale blucerhiato rivela tutti gli impegni delle sei calciatorici coinvolte

Malta – Rachel Cuschieri

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo E: Malta-Azerbaigian (venerdì 2 settembre, ore 19.30, “Centenary Stadium” di Ta’Qali, Malta)

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo E: Montenegro-Malta (martedì 6 settembre, ore 18.00, “Camp FSCG” di Podgorica, Montenegro)

Slovenia – Dominika ?on?

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo I: Slovenia-Kazakistan (venerdì 2 settembre, ore 18.00, “Mlakar Stadium” di Kranj, Slovenia)

Qualificazioni FIFA Women’s World Cup 2023, Gruppo I: Galles-Slovenia (martedì 6 settembre, ore 20.45, “Cardiff City Stadium” di Cardiff, Regno Unito)

Italia Under 23 – Elena Battistini, Michela Giordano e Tecla Pettenuzzo

Raduno Nazionale Under 23 (31 agosto/6 settembre 2022, Centro Tecnico Federale di Coverciano, Firenze)

Italia Under 17 – Nicole Lazzeri

Amichevole: Germania-Italia (martedì 6 settembre, ore 16.00, “Herbert-Dröse Stadion” di Hanau, Germania)

Amichevole: Germania-Italia (venerdì 9 settembre, ore 10.45, “Herbert-Dröse Stadion” di Hanau, Germania)