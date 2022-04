Samp Woman di nuovo in campo per la sfida all'Empoli

La Serie A femminile torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. La Sampdoria, già salva, ospita domani alle 14,30 al Garrone di Bogliasco l'Empoli a quota 20 in classifica e a più cinque sulla zona retrocessione. Le toscane hanno bisogno di punti, ma arrivano da tre gare senza successi. Le blucerchiate hanno invece perso l'ultima con la Juventus avviata verso l'ennesimo Scudetto, e in precedenza avevano battuto il Napoli.

Sono 21 le giocatrici convocate da Antonio Cincotta per la gara con le azzurre: ancora indisponibili Giulia Bursi, Debora Novellino, Federica Rizza e Valentina Soggiu. Assente anche Bianca Fallico, risultata positiva a seguito di un controllo con test diagnostico per Coronavirus-COVID-19: la centrocampista, già ferma per infortunio, non ha avuto contatti nell’ultima settimana con il resto della squadra.

Le convocate della Sampdoria per la sfida all'Empoli

Portieri: Brunelli, Ortiz, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Gardel, Giordano, Marenco, Pisani, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, ?on?, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Berti, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.