Volpi: "Non ho niente a che fare con Ferrero e la Sampdoria"

Gabriele Volpi, imprenditore ed ex proprietario dello Spezia, ha smentito le voci riportate da alcune testate diverse dalla nostra circa un suo coinvolgimento nell'attuale proprietà della Sampdoria, spiegando di non aver mai avuto nulla a che fare con Massimo Ferrero.

"Il signor Gabriele Volpi - si legge in una nota ufficiale del gruppo - al fine esclusivo di chiarire, in termini di estremo rigore, la totale estraneità sua a qualsivoglia diretto, indiretto ed anche solo marginale coinvolgimento nella vicenda, ritiene opportuno puntualizzare che non è esistita nel passato, né esiste alcuna contiguità od interesse di alcun genere tra il signor Gabriele Volpi ed il signor Massimo Ferrero, ciò anche con riferimento alle attività in ambito calcistico di quest’ultimo ed in particolare alla Sampdoria"

"Non esiste - prosegue il gruppo Volpi - alcuna società riconducibile al signor Gabriele Volpi che possa avere avuto correlazioni o anche solo marginali coinvolgimenti con società, interessi, attività o iniziative direttamente o indirettamente riconducibili al signor Massimo Ferrero o a società allo stesso riferibili. Le puntualizzazioni sono meramente funzionali, atteso il contesto mediatico che si è ingenerato e la particolare attenzione che sta suscitando, ad evitare che sotto qualsiasi profilo possano ingenerarsi o essere anche solo indotte illazioni su inesistenti collegamenti".