Dopo l'arresto di Ferrero Wikipedia non ha dubbi: "Vialli presidente"

Il terremoto in casa Sampdoria è appena iniziato, dopo l'arresto del presidente Massimo Ferrero con le conseguenti dimissioni dal vertice societario, si sono aperti diversi scenari e secondo indiscrezioni ci sarebbero alcuni potenziali acquirenti per la società blucerchiata. Chi non ha dubbi è Wikipedia, che nella pagina dedicata a Gianluca Vialli già lo indica come "presidente della Sampdoria da dicembre 2021".

La fuga in avanti dell'enciclopedia online non ha ovviamente nessun fondamento sui fatti (chiunque può entrare con un profilo e modificare le voci presenti, che vengono poi revisionate), ma ha comunque acceso le fantasie di tanti tifosi che sperano di rivedere l'ex bomber dello scudetto in blucerchiato.

L'ipotesi Vialli-Dinan rimane infatti la più accreditata dopo l'assalto fallito nel 2019 per i continui rialzi di Ferrero, ma altri nomi sono circolati nelle ultime ore, si è parlato di un gruppo arabo, ma anche di una cordata di imprenditori guidata dall'ex Milan Alessandro Costacurta e del gruppo Segafredo.