Sampdoria-Verona, probabili formazioni: recuperati Yoshida e Gabbiadini

Caccia alla continuità. Questo il titolo che calza a pennello per Sampdoria-Verona, match della 14esima giornata di Serie A in programma sabato 27 novembre alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris. Dopo il successo contro la Salernitana che ha consolidato la posizione di D'Aversa e puntellato la classifica servono ulteriori conferme per allontanarsi dalla zona rossa. Gara, però, non banale contro una delle sorprese del campionato: dopo il passaggio di consegne tra Di Francesco e Tudor gli Scaligeri hanno cominciato a volare e si sono messi in scia al treno che porta all'Europa.

QUI SAMPDORIA. Yoshida e Gabbiadini sono stati recuperati. Il giapponese dovrebbe tornare a presidiare la difesa in coppia con Colley mentre Manolo si gioca una maglia con Quagliarella per affiancare Caputo sul fronte offensivo. A centrocampo rientra dalla squalifica Adrien Silva, con lui Ekdal, Thorsby e Candreva a completare il reparto nel 4-4-2 di D'Aversa, sempre che il tecnico non decida di dare un'altra chance a Verre. Esterni bassi, infine, i soliti Augello e Bereszynski.

QUI VERONA. Attacco affidato a Simeone, cecchino implacabile dopo la cura Tudor (9 gol nelle ultime 8 gare), al suo fianco Barak e l'ex Caprari, anche lui rinato dopo il cambio di allenatore. Per il resto pochi dubbi: a centrocampo ancora in dubbio Ilic, i ballottaggi sono Tameze-Bessa in mediana e Casale-Ceccherini in difesa.

Probabili formazioni Sampdoria-Verona

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Quagliarella, Caputo. All. D'Aversa.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Calcio d'inizio: sabato 27 novembre, ore 15.

Dove vederla: Dazn esclusiva.