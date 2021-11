Sampdoria-Verona 3-1, le pagelle: all'improvviso Murru, migliore in campo Candreva

Grande reazione della Sampdoria che ribalta il Verona e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Salernitana. Nel primo tempo Scaligeri in vantaggio grazie a Tameze, poi arriva la reazione blucerchiata che si concretizza nella ripresa quando sale in cattedra Candreva che prima pareggia e poi serve a Ekdal il pallone del 2-1. I ragazzi di D'Aversa tengono a freno il ritorno degli avversari e nel finale chiudono i conti con Murru, appena entrato, che fissa il 3-1

VIDEO | Sampdoria-Verona 3-1: goal e highlights

Migliore in campo, ma non è una novità, Candreva che segna il sesto goal stagionale e serve anche l'assist a Ekdal per il 2-1. Bene anche Audero e la linea difensiva dove merita una menzione speciale lo sfortunato Ferrari, perfetto prima dell'ennesimo infortunio che lo costringe a uscire dal campo. Nella retroguardia male solo Yoshida che compie due errori in occasione del vantaggio del Verona, ma poi si riprende. Tra i peggiori Quagliarella che non riesce a incidere, meglio Caputo ma sembra ancora distante dalla forma di qualche anno fa.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.