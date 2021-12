Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di D'Aversa

Dopo le due vittorie consecutive contro Genoa e Torino, la prima nel derby di campionato e la seconda nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, la Sampdoria torna in campo per cercare il tris e mettere definitivamente in sicurezza la propria classifica. Avversario della 18esima giornata il Venezia, matricola che ha finora espresso un buon gioco e raccolto 16 punti, due in meno dei blucerchiati.

QUI SAMPDORIA. In attacco si va verso la conferma del tandem formato da Caputo e Gabbiadini mentre a centrocampo scalpita Verre dopo il gol in Coppa Italia, ma potrebbe essere utile a gare in corso per iniziare con Silva, Ekdal, Thorsby e Candreva. In difesa Ferrari e Yoshida si giocano una maglia, Colley, Bereszynski e Augello dovrebbero completare il pacchetto davanti ad Audero.

QUI VENEZIA. Out per infortunio Okereke in attacco, il tridente dovrebbe essere formato da Aramu, Henry e Johnsen. Davanti a Romero, ex della gara, difesa a quattro con uno tra Ebuehi e Mazzocci e poi Caldara, Ceccaroni e Molinaro. A centrocampo, infine, ballottaggio Kiyine-Crnigoj con il secondo favorito, Ampadu e Busio a completare il reparto.

Probabili formazioni Sampdoria-Venezia

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa.

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Calcio d'inizio: domenica 19 dicembre, ore 18:00.

Dove vederla: Dazn.