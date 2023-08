Sampdoria-Venezia 1-2, pagelle: doppia conferma. Pedrola in positivo, Stankovic in negativo

Sampdoria-Venezia è match dai due volti. Nel primo tempo partenza sprint con due occasioni in tre minuti: De Luca sfiora il palo di testa in avvio, Ricci trova la risposta di Joronen su un gran tiro dal limite. Solo la formazione di Pirlo in campo nel primo tempo e ancora occasioni per sbloccare il risultato con Borini, Pedrola e ancora De Luca, il portiere è attento nei primi due casi, il numero nove impreciso poco prima dell'intervallo.

A inizio ripresa la sblocca subito la Sampdoria con una bellissima azione sull'asse Depaoli-Pedrola, lo spagnolo stoppa e calcia in area bucando difesa e portiere lagunare. Proteste per un presunto calcio di rigore non concesso a La Gumina, poi Depaoli trova la grande risposta di Joronen in corner al 63'. La luce si spegne intorno al 70', complice un vistoso calo fisico, e il Venezia riagguanta il risultato al 76' con un colpo di testa di Gytkjaer da calcio d'angolo. L'ex Monza colpisce una traversa poco dopo, poi ribalta tutto Tessmann all'88' con un calcio di punizione da distanza siderale che coglie Stankovic impreparato. Finale con lungo recupero, unico guizzo un tiro di La Gumina al 99' respinto in tuffo da Joronen. C'è il gioco, ci sono le idee, manca l'esperienza e soprattutto una punta centrale in grado di fare reparto, oltre che goal.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.