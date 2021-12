VIDEO | Sampdoria-Venezia 1-1: blucerchiati spreconi e raggiunti nel finale

Sampdoria-Venezia termina 1-1, pareggio stretto per i blucerchiati che, dopo il vantaggio lampo di Gabbiadini, hanno avuto diverse occasioni per chiudere il discorso, nel primo tempo con Candreva ed Ekdal a inizio ripresa con Thorsby che per due volte si è divorato il goal del raddoppio. Il Venezia ha avuto il merito di rimanere in partita fino alla fine ed è stato premiato dalla magia di Henry che a tre minuti dalla fine ha fissato il pareggio. Nel recupero un'occasione per parte, con Sigurdsson e Candreva, ma il risultato non cambia più.

Sampdoria-Venezia 1-1, la cronaca

Partenza a razzo della Sampdoria che passa dopo 38 secondi: azione da manuale del calcio che parte da Gabbiadini e passa da Augello: cross teso da sinistra a centro area, velo di Manolo per Caputo che di prima suggerisce ancora per Gabbiadini: sinistro in spaccata e palla alle spalle di Romero. Applausi del Ferraris e blucerchiati che provano ancora a pungere con un paio di tiri dalla distanza, al 17' però rischiano grosso ed è provvidenziale l'uscita bassa di Audero su Tessmann per mantenere il vantaggio. Partita gradevole con i blucerchiati che tengono in mano il pallino del gioco e provano ad affondare con Candreva (punizione alta al 24') e il solito Gabbiadini (para Romero al 28'), dall'altra parte la freschezza del Venezia che, soprattutto a sinistra con Ebuehi, crea qualche apprensione ai blucerchiati. Nel finale di tempo doppia occasione per il raddoppio: Candreva al 41' trova la respinta in corner di Romero e dopo il tiro dalla bandierina Ekdal di testa la deviazione decisiva di un difensore.

Anche la ripresa inizia con un'azione lampo della Samp: cross di Candreva e girata di testa di Thorsby che, tutto solo, mette fuori di pochissimo con Romero immobile. Replicano i lagunari al 54' con Aramu che apre troppo il compasso e mette a lato da dentro l'area, ci prova un paio di minuti dopo anche Kiyine, Audero devia in angolo. L'occasionissima per il raddoppio capita invece (per la seconda volta) a Thorsby al 61': bordata del neoentrato Verre che viene respinta da Romero, il norvegese fallisce il tap-in calciando alto con la porta praticamente spalancata. Spinge la Samp che si rende ancora molto pericolosa con Candreva (71'), ma il Venezia rimane in piedi sul quadrato, in contropiede spaventa Audero con una ripartenza sull'asse Ebuehi-Sigurdsson al 79' e all'87' agguanta il pareggio con una magia di Henry dopo una palla persa da Adrien Silva. Nel finale doppia occasione, prima i lagunari con Sigurdsson e poi nel recupero i blucerchiati con Candreva, decisiva la deviazione in corner di Caldara. Arriva un punto che dà continuità, ma rimane l'amaro in bocca per la vittoria sfumata nel finale.

Sampdoria-Venezia 1-1 | Tabellino e voti

RETI: 1' Gabbiadini, 87' Henry

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 6 (60' Dragusin 6), Yoshida 6, Colley 6.5, Augello 6.5; Candreva 6.5, Adrien Silva 5, Ekdal 6.5 (85' Askildsen sv), Thorsby 5.5; Caputo 6.5 (75' Quagliarella 6), Gabbiadini 7 (60' Verre 6). All. D'Aversa.

VENEZIA (4-3-3): Romero 6; Ebuehi 6.5, Caldara 6,5, Ceccaroni 6, Mazzocchi 5.5; Tessmann 6 (58 'Henry 7), Ampadu 6 (58' Vacca 6), Busio 5.5 (68' Crnigoj 6); Aramu 5.5 (78' Forte sv), Kiyine 6, Johnsen 5.5 (68' Sigurdsson 6). All. Zanetti.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

NOTE: ammoniti Audero, Forte e Adrien Silva.