Sampdoria-Venezia 1-1, le pagelle: Gabbiadini timbra ancora, erroraccio di Silva

Pareggio amaro per la Sampdoria che passa subito in vantaggio con Gabbiadini (assist di Caputo) e spreca più volte il goal del raddoppio: occasioni per Candreva ed Ekdal nel primo tempo e doppio, enorme, errore di Thorsby nel primo quarto d'ora di ripresa. Nel finale il Venezia raggiunge il pareggio con una magia di Henry. Ancora grosse occasioni nel recupero: Sigurdsson spaventa Audero mentre Candreva trova la deviazione decisiva in corner di Caldara.

VIDEO | Sampdoria-Venezia 1-1: goal e highlights

Buona prova nel complesso della formazione blucerchiata, gran gol di Gabbiadini (che ha anche innescato l'azione dell'1-0 dopo 38 secondi) e assist vincente per Caputo, male invece Silva che perde il pallone che porta al pareggio del Venezia mentre Thorsby ha sulla coscienza due palle gol enormi che se sfruttate, probabilmente, avrebbero tagliato le gambe ai lagunari.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.