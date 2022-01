Samp, ora è ufficiale: Giampaolo bis per la missione salvezza

Mancava solo l'ufficialità, ed è arrivata intorno alle 13:30 di mercoledì 19 gennaio 2022. Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Sampdoria, lo ha annunciato la società attraverso una nota.

"L’U.C. Sampdoria - si legge -dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del consiglio di amministrazione e di tutta la società".

Missione salvezza, quindi, per il tecnico nato a Bellinzona, che torna in blucerchiato dopo due anni e mezzo caratterizzati dagli esoneri alla guida di Milan e Torino. Con la Samp tre stagioni con due decimi e un nono posto tra il 2016 e il 2019. Raccoglie la squadra che fu di D'Aversa a quota 20 punti in classifica, +4 sulla zona retrocessione. Subito sfida salvezza, domenica 23 gennaio alle ore 15 match al Picco contro lo Spezia.