Sampdoria: ufficiale torna Falcone, esercitato il contro-riscatto

Il nuovo corso della Sampdoria di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani inizia con il contro-riscatto di Wladimiro Falcone. Il portiere ha vestito la maglia del Lecce ed è stato uno dei migliori estremi difensori della Serie A da poco terminata, dopo il riscatto della società giallorossa per la cifra di 3,5 milioni di euro quella blucerchiata ha esercitato il diritto di contro opzione che era stato fissato a 4,5 milioni di euro. Classe 1995, Falcone ha vestito la maglia della Samp dal 2009 a livello giovanile e dal 2012 con la prima squadra, ha giocato, in diverse annate, 14 partite tra Serie A e Coppa Italia.

Nel frattempo proseguono gli adempimenti burocratici per l'iscrizione in Serie B che deve essere perfezionata entro martedì 20 giugno 2023, successivamente saranno annunciate tutte le novità per quello che riguarda lo staff tecnico e dirigenziale.

In pole position come allenatore c'è Fabio Grosso. Alla guida del Frosinone ha vinto l'ultimo campionato di Serie B, in precedenza ha guidato anche Sion, Brescia, Bari, Verona e la Primavera della Juventus. Più defilati gli altri candidati: Baroni, Pirlo, Inzaghi e Stroppa.