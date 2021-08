Sampdoria: calciomercato chiuso col colpo Caputo, ufficiale anche Ihattaren

Dopo un'estate senza acquisti si scatena nell'ultimo giorno di mercato la Sampdoria. Il colpo a sorpresa è quello sul gong con "Ciccio" Caputo che approda in blucerchiato al termine di una giornata convulsa. Sfumati Petagna e Keita Balde asse caldo con il Sassuolo, inizialmente si pensava al ritorno di Defrel, ma alla fine arriva il bomber pugliese che, nelle ultime due stagioni, ha segnato 32 goal in 60 partite con la maglia neroverde guadagnandosi anche la convocazione in Nazionale. Per Caputo si tratta di un ritorno in Liguria: 82 presenze e 35 goal con la maglia dell'Entella tra il 2015 e il 2017 prima di passare all'Empoli dove ha totalizzato 80 presenze e segnato 42 goal.

Nel pomeriggio ufficializzati anche l'arrivo in prestito dalla Juventus del talento olandese Mohamed Ihattaren, 19enne che nelle ultime tra stagioni ha collezionato 74 presenze e segnato 10 goal con la maglia del Psv. Trequartista o esterno offensivo, in patria è stato a lungo designato come l'erede di Memphis Depay. Sempre dalla Juventus arriva in prestito anche il difensore rumeno Radu Dragusin, classe 2002 che lo scorso anno ha esordito in Serie A.

In uscita, dopo il prestito biennale della meteora Kaique Rocha all'Internacional, anche Caprari che è passato al Verona.